РИАМО - 16 янв. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал, что 86-летний Вадим Квасников из Серпухова, занимающийся изготовлением елочных игрушек, сначала не поверил в то, что боксеры подарили ему квартиру на Рождество. Мужчина не думал, что такое вообще может быть, сообщает «360».
Идея с рождественским подарком оформилась не сразу. Изначально боксеры решили помочь Квасникову, у которого ампутирована нога, когда готовились к проведению елки в Серпухове. Спортсмены планировали приобрести у пожилого мастера елочные игрушки и подарить их детям.
Когда Кремлев узнал, что инвалид не выходил из дома 4 года, потому что не мог спуститься из квартиры, он был шокирован.
После визита к Квасникову глава федерации решил посоветоваться со спортсменами, так как появилась идея о новой квартире.
«Мы все скинулись. Олег Саитов в этом участвовал, Мурат Гассиев, Федор Чудинов. Скинулись, приобрели ему квартиру и подарили счастье, такую рождественскую сказку», - отметил Кремлев.
86-летний инвалид не сразу поверил в реальность подарка и сначала испугался.
Он подчеркнул, что пример Квасникова мотивирует: мужчина с инвалидностью не сдается, он делает игрушки, продолжает жить.
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