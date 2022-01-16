РИАМО - 16 янв. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал, что 86-летний Вадим Квасников из Серпухова, занимающийся изготовлением елочных игрушек, сначала не поверил в то, что боксеры подарили ему квартиру на Рождество. Мужчина не думал, что такое вообще может быть, сообщает «360».

Идея с рождественским подарком оформилась не сразу. Изначально боксеры решили помочь Квасникову, у которого ампутирована нога, когда готовились к проведению елки в Серпухове. Спортсмены планировали приобрести у пожилого мастера елочные игрушки и подарить их детям.

Когда Кремлев узнал, что инвалид не выходил из дома 4 года, потому что не мог спуститься из квартиры, он был шокирован.

«Я поехал к нему, навестили его, поздравили с наступающим (праздником - ред.). И когда поднимался, я обратил внимание, что дом старый и там невозможно пандус сделать», - объяснил Кремлев.

После визита к Квасникову глава федерации решил посоветоваться со спортсменами, так как появилась идея о новой квартире.

«Мы все скинулись. Олег Саитов в этом участвовал, Мурат Гассиев, Федор Чудинов. Скинулись, приобрели ему квартиру и подарили счастье, такую рождественскую сказку», - отметил Кремлев.

86-летний инвалид не сразу поверил в реальность подарка и сначала испугался.

«Честно, я сам испугался. Когда я ему сказал, на следующий день мы с дочерью созванивались, чтобы поехали и посмотрели. Дочь говорит, ему плохо. И мы решили его не трогать. Он очень сильно переживал. Он не верил, что это может быть», - сказал Кремлев.

Он подчеркнул, что пример Квасникова мотивирует: мужчина с инвалидностью не сдается, он делает игрушки, продолжает жить.

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