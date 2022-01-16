РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Подольские музыканты представили песни своего собственного сочинения на рок‑концерте «Постновогодний синдром», сообщается в группе «ПОДОЛЬСКИЙ РОК-КЛУБ «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» в соцсети «ВКонтакте».

В структурном подразделении «Молодежный» Дворца творчества молодежи 15 января прошел рок-концерт «Постновогодний синдром», организованный рок-клубом «Последний Шанс».

«Вот и состоялся первый в текущем году концерт в нашем клубе. Рок музыка - объединяет поколения. Со цены звучали как песни современных исполнителей, таких как группа «Кис-Кис», так и признанная классика от группы «Ария». Порадовали музыканты и песнями собственного сочинения», - говорится в сообщении.