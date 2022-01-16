РИАМО - 16 янв. В Московской области вакцинация жителей от коронавируса находится в приоритете, ее делают максимально удобной, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вы знает коварство ковида. Те, кто не ревакцинировался, подвержены заболеваниям, поэтому мы делаем максимально удобной вакцинацию», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что вакцинация находится в приоритете работы властей.

В регионе готовятся противостоять распространению штамма Covid-19 «омикрон». Воробьев отметил, что заранее было увеличено в 2 раза число коек во временном госпитале в парке «Патриот». Госпиталь развернули там в партнерстве с министерством обороны России. С начала пандемии вместе с военными медиками удалось сохранить жизни и вылечить тысячи пациентов.

Все медицинские организации Подмосковья обеспечены нужным запасом кислорода, медицинских препаратов, средствами индивидуальной защиты.

Вакцинацию в Московской области прошли более 4,2 млн человек, повторно привились 452 тыс. человек. Пройти вакцинацию можно более чем в 400 пунктах, которые находятся в медицинских учреждениях, в торговых центрах, МФЦ.

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