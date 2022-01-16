РИАМО - 16 янв. В результате пьяной ссоры в Звенигороде Одинцовского округа один человек ранил другого в грудь. Потерпевшего с колото-резаным ранением госпитализировали в Одинцовскую ЦРБ, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Потерпевший 1992 года рождения находился в доме на улице Чайковского. Сам он зарегистрирован в Ивановской области.

По подозрению в совершении преступления был задержан его знакомый 1979 года рождения, мужчины вместе распивали алкогольные напитки.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).