РИАМО - 16 янв. Бригада скорой помощи во Власихе госпитализировала мужчину 1990 года рождения с колото-резаным ранением грудной клетки. Подозреваемый в нанесении ранения задержан, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Потерпевшего забрали из квартиры дома №12 на улице Заозерной в поселке Власиха, его доставили в Одинцовскую областную больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан нападавший 1980 года рождения. Причиной конфликта стала внезапно возникшая неприязнь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).