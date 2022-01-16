РИАМО - 16 янв. Среди птиц, зимующих в столице, больше всего синиц. Несколько видов синиц занесены в Красную книгу. Зимой в городе можно увидеть большую синицу, московку, обыкновенную лазоревку и другие виды синиц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чаще всего зимой синичек можно увидеть возле кормушек. Рекомендуется подкармливать их несоленым салом, просом, цельным овсом, семенами льна и ячменя, подсушенными крошками белого хлеба.

Большая синица, московка и лазоревка

Самая известная из синичек – это большая. Она является самой крупной представительницей своего рода. Птицу можно узнать по желтой грудке с черным «галстуком». Большая синичка весной и летом любит питаться насекомыми, а осенью и зимой предпочитает растительные корма.

Московка напоминает большую синицу, но отличается более холодным окрасом и плотным телосложением. Вид этой птицы занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. Специалисты считают, что изначально она называлась масковка из-за характерной темной шапочки, или маски, на голове. Впоследствии название сменилось на московку по ассоциации с названием города.

Обыкновенная лазоревка мельче больших синиц и отличается лазурной шапочкой на голове. Часто они летают в стаях с другими видами синиц для защиты от врагов и поисков пропитания. Белая лазоревка, или князек, также находится в Красной книге Москвы, но под первой категорией редкости.

Пухляк, ополовник и гренадерка

Еще одна синица, находящаяся в Красной книге Москвы под второй категорией редкости, называется буроголовая гаечка, или пухляк. Птица напоминает пушистый шарик из-за плотного телосложения и короткой шеи. Шапочка у буроголовой гаечки матово-черная, а крылья и надхвостье — буровато-серые.

Длиннохвостая синица, или ополовник, – это маленькая птица с длинным хвостом, вместе с которым форма ее тела напоминает столовый прибор. В отличие от других синиц она имеет белый окрас головы, шеи и живота. Крылья и спина имеют розовые и коричневые оттенки, а хвост и бока окрашены в нежно-розовый. Птица также занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.

Редко в столице можно увидеть хохлатую синицу, или гренадерку. Последний раз ее заметили летом специалисты «Мосприроды» в природно-историческом парке «Москворецкий». Из-за того, что синица ведет оседлый образ жизни, ее можно встретить только тогда, когда она кочует в поисках еды.

Свое название птица получила из-за хохолка на голове, похожего на шапку гренадера. Перья у нее на спине буровато-серые, иногда с легким оливковым или рыжеватым отливом, а на животе — желтовато-белые с охристым оттенком по бокам. ​

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