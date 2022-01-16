РИАМО - 16 янв. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в результате пожара в ресторане на северо-западе столицы. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ночь на воскресенье в ресторане на Шелепихинской набережной произошел пожар, в результате которого пострадали 2 сотрудника.

«От полученных повреждений один мужчина скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в медицинское учреждение города, где ему оказывается необходимая помощь», — сказала Иванова.

Следователи установят причины и обстоятельства возгорания. Рассматриваются различные версии, в числе которых неисправность электропроводки. Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая.

Прокуратура проведет проверку по факту пожара в ресторане в центре Москвы>>