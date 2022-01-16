РИАМО - 16 янв. В столице на новой неделе ожидается снегопад, который принесет «ныряющий» циклон. 17 января может выпасть 1-3 мм осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

16 января в Москве установилась стабильная погода. Температура составит минус 5 – минус 3 градуса, временами может пройти небольшой снег. Погода является комфортной для катания на коньках, лыжах, санках, для прогулок.

В начале следующей недели на погоду начнет оказывать влияние циклон. Теплый атмосферный фронт принесет снег. Наиболее интенсивным снегопад будет днем 17 января, выпадет 1-3 мм осадков.

18 января циклон «нырнет» с запада на юго-восток, «раскрутится» до больших высот и станет высоким – это означает, что он практически останется на месте, рядом с Московским регионом. Снег будет идти до конца рабочей недели. Высота сугробов увеличится.

Средняя суточная температура воздуха будет выше нормы на 2 градуса.

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