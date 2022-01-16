РИАМО - 16 янв. В подмосковном Лыткарине произошла авария в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. Технологический отказ выявил ряд проблем. Ликвидация последствий аварии была осложнена ветхостью систем, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В Лыткарине был создан оперативный штаб по ликвидации аварии. В него вошли сотрудники Минэнерго региона и местной администрации. Руководство работой взял на себя министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

В ходе работ было установлено, что длительное отсутствие отопления и горячей воды произошло в том числе из-за незакрытых задвижек на инженерных коммуникациях в домах. Это привело к опустошению системы и многочисленным порывам трубопроводов.

В Лыткарине будет создана комиссия, которая будет заниматься выявлением ветхих участков теплосети и недочетов при устранении отказов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В 2022 году в Лыткарине запланировано провести капремонт сетей теплоснабжения, на это будут направлены деньги из регионального бюджета.

Жителям Подмосковья напомнили, какие возможности доступны на портале ГИС ЖКХ>>