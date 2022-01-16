РИАМО - 16 янв. Участники проекта «Активный гражданин» оценили новинки «Московской электронной школы». Более 76 тыс. жителей столицы поделились своем мнением о новых возможностях образовательной платформы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

76% респондентов высоко оценили новые виртуальные лаборатории «МЭШ» по математике и физике. Средняя оценка составила 4,6 балла.

В виртуальных лабораториях школьники могут расширить свои знания в области биологии и химии, подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ или олимпиадам, а также научиться самостоятельно проводить и моделировать различные исследования. Педагоги с помощью виртуальных симуляторов могут составить творческие задачи, внедрить элементы эксперимента и исследования в уроки.

Новою опцию, позволяющую школьникам дополнять свое портфолио информацией о посещении столичных учреждений культуры, на максимальный балл оценили более 71% участников опроса. Средняя оценка жителей составила 4,4 балла.

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