РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Студенты колледжа «Московия» приняли участие в «Пожарно‑спасательных покатушках» в Подольске, сообщается в группе «Московия» (СП Львовское)» в соцсети «ВКонтакте».

На горнолыжном комплексе «Красная горка» в Подольске 14 января прошли традиционные «Пожарно-спасательные покатушки в боевках». Участники праздника катались на сноубордах и горных лыжах.

Единственным условием для бесплатного посещения и проката инвентаря было наличие символики МЧС России или же символики пожарных и спасательных частей.

Студенты ГАПОУ Московской области «Московия» структурного подразделения Львовского по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» и участники спасательного отряда ВСКС СП Львовского приняли участие в празднике, тем самым скрепив дружеские отношения с пожарными частями города Подольска.