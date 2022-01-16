РИАМО - 16 янв. В Подмосковье и столице по 18 января продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Так, предупреждение из-за порывов ветра до 17 м/с будет действовать с 21 часа 16 января до 21 часа 18 января. «Желтый» уровень из-за гололедицы объявлен до 07:00 18 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Тульской, Орловской, Калужской и Смоленской областей.

16 января в Московском регионе установилась облачная погода, температура составит минус 4 – минус 2 градуса, ожидается небольшой снег.

17 января будет облачно, пройдет снег. Ночью будет минус 7 – минус 5 градусов, днем — минус 2 – 0 градусов.

18 января также будет облачно, ожидается снег. Температура в течение суток составит минус 4 – минус 2 градуса.

Облачность и до -7 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье>>