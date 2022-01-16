РИАМО - 16 янв. Фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все призовые места в женском одиночном катании на чемпионате Европы, сообщает РИА Новости.

Для Валиевой этот чемпионат стал дебютным. Рекордсменка мира набрала 259,06 балла.

Российские спортсменки занимают весь пьедестал почета на чемпионате Европы второй раз подряд. В 2020 году первые три места заняли Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. В 2021 году чемпионат не проводили из-за пандемии.

На Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в феврале, будут выступать три фигуристки от России. Решение примут по итогам чемпионата Европы.

Фигуристка Валиева установила мировой рекорд на чемпионате Европы>>