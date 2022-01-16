РИАМО - 16 янв. Специалисты Мосприроды обнаружили в природном заказнике «Жулебинский» горихвостку-чернушку. Эта птица раньше обитала только в горах, но позднее переселилась на запад страны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Размером горихвостка-чернушка чуть меньше воробья. Свое название она получила за темное тело и ржаво-оранжевый хвост. Птица очень подвижная и шумная, она постоянно перелетает с места на место.

В середине прошлого века эти птицы обитали в горах на Кавказе и Алтае, позже чернушки заселили западные области России и начали перемещаться на восток.

Одной из особенностей птиц является то, что они, как колибри, могут зависать в воздухе. Поэтому днем они принимают солнечные ванны расположившись на открытом месте.

Строительством гнезд самцы и самки занимаются вместе. В качестве материалов для жилища они используют длинные стебли прошлогодней травы, кусочки мха, корешки и лишайники. Готовое гнездо с большим чашеобразным углублением выстилают шерстью и перьями.

Горихвостка обыкновенная, сородич горихвостки-чернушки, занесена в Красную книгу Москвы под 2 категорией редкости.​

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