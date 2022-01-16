РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Активисты трех домов в микрорайоне Климовск Подольска самостоятельно очистили придомовую территорию от снега, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Управляющая компания МУП «СЕЗ» благодарит неравнодушных жителей многоквартирных домов 10/6, 12 по улице Дмитрия Холодова и 11/2 по улице Заводской, которые самостоятельно очистили свой двор от снега.

«Более 20 человек организовались и вышли с лопатами освободить придомовые территории от снега. И дворы привели в порядок, и косточки размяли в период гиподинамии, и с соседями пообщались. Куча плюсов», - говорится в сообщении.