РИАМО - 16 янв. В 1,5 тыс. столичных домов обновили газовые системы с начала реализации региональной программы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Перед началом ремонта специалисты демонтировали вводные участки газопровода, а после трубы от распределительных источников на фасаде дома провели непосредственно в квартиры. Если в квартирах кухонная мебель мешала, то ее разбирали и по завершении работ собирали обратно.

Капитальный ремонт проходит в максимально короткие сроки и занимает не больше 3-4 рабочих дней, если москвичи предоставляют ремонтным бригадам доступ в квартиры.

В Москве в программу капитального ремонта входят более 28,5 тысяч домов. Более 355 инженерных систем и конструктивных элементов планируется обновить в этих домах. ​

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