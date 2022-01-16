РИАМО - 16 янв. В столице вылечился от коронавирусной инфекции еще 2371 пациент. С начала пандемии выздоровели от коронавируса 1 907 686 человек, сообщает городской оперштаб.

За минувшие сутки в мегаполисе выявили 6480 новых случаев инфицирования Covid-19. В медучреждения города были доставлены 787 человек, на ИВЛ сейчас находятся 523 пациента. Скончались 70 человек с коронавирусом.

С начала пандемии в городе было выявлено 2 088 704 случая заражения, умерли 37 877 человек с Covid-19.

Число заразившихся коронавирусом в ближайшие дни продолжит расти. Стремительное распространение новой мутации коронавируса «омикрон» привело к новому всплеску заболеваемости. На сегодняшний день на «омикрон» приходится уже более 50% заболевших в Москве.

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