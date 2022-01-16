РИАМО - 16 янв. В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1325 человек. За время пандемии выздоровели после инфекции 608 535 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 3147 новых случаев заражения Covid-19. Скончался 41 заразившийся.

С начала пандемии в Московской области выявили 663 591 случай коронавируса. Умерли 12 763 человека с коронавирусом.

В период новой волны пандемии, вызванной штаммом «омикрон», особенно важно беречь свое здоровье. Защититься от серьезных последствий Covid-19 поможет вакцинация. Ее бесплатно проводят в поликлиниках и прививочных пунктах в общественных местах.

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