РИАМО - 16 янв. В Подмосковье за прошедшие сутки было выявлено 3147 новых случаев коронавируса. С начала пандемии на территории региона выявили 663 591 случай инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Новый штамм коронавируса «омикрон» стремительно распространяется, способствуя росту заболеваемости. Единственным способом защиты от инфекции остается вакцинация.

Особенно важно сделать прививку пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Они остаются в зоне риска, пациентов этой категории чаще госпитализируют.

Ранее вирусолог Константин Чумаков сообщил, что в больницы в 5 раз чаще попадают непривитые, чем привитые. Это говорит о 80% эффективности прививки от коронавируса.

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