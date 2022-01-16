РИАМО - 16 янв. В России за сутки скончались 686 человек с Covid-19, с начала пандемии в стране умерли 321 320 человек с коронавирусом, сообщает оперштаб.

Так, в Москве за сутки скончались 70 человек с коронавирусом, Санкт-Петербурге – 63, Подмосковье – 41, Нижегородской области – 26, Красноярском крае – 23, Свердловской области – 20, Иркутской области – 16, Волгоградской области – 15, Самарской области – 14, Саратовской области – 12, Омской области – 11, Воронежской области – 9, Пермском крае – 8, Челябинской области – 5, Ростовской области – 4.

Количество умерших за сутки в РФ Covid-пациентов стало самым низким с 5 июля прошлого года. Впервые с того дня в России зафиксировали менее 700 случаев смерти человек с коронавирусом за сутки.

За минувшие сутки в РФ выявили 29 230 случаев инфицирования, выздоровел после Covid-19 еще 22 731 человек. С начала пандемии в России выявили 10 803 534 случая коронавируса, вылечились от инфекции 9 858 615 человек.

Ранее вирусолог Константин Чумаков рассказал, что симптомы при заражении штаммом Covid-19 «омикрон» значительно слабее и типичны для респираторного заболевания. К основным проявлениям относятся головная боль, насморк, потеря обоняния, кашель и раздражение в носу.

Основным способом защиты от инфекции остается вакцинация.

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