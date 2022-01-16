РИАМО - 16 янв. За прошедшие сутки в столице выявили 6480 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в городе выявили 2 088 704 случая инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает осложняться. Причиной очередной волны пандемии стал новый штамм «омикрон».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мутация начинает доминировать в доле заболевших горожан. Больше половины инфицированных заболели «омикроном».

Показатели заболеваемости в ближайшие дни продолжат расти. Единственным способом защиты остается вакцинация. Она доступна в любом пункте вакцинации при медучреждениях или в популярных общественных местах.

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