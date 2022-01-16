РИАМО - 16 янв. За минувшие сутки в России выявили 29 230 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в стране выявили 10 803 534 случая, сообщает оперштаб.

Так, в Москве за сутки выявили 6480 случаев Covid-19, в Санкт-Петербурге – 3958, в Подмосковье – 3147, в Нижегородской области – 740, Свердловской области – 564, Ростовской области – 494, Пермском крае – 438, Воронежской области – 417, Самарской области – 367, Красноярском крае – 350, Иркутской области – 323, Омской области – 265, Саратовской области – 250, Волгоградской области – 223, Челябинской области – 199.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих подойти к вопросу окунания в купели на Крещение с максимальной осторожностью, так как пандемия коронавируса все еще продолжается. Представитель РПЦ подчеркнул, что сейчас необходимо повышать свой иммунитет.

Вирусолог Константин Чумаков также отмечал, что те, кто не вакцинировался от коронавируса, попадают в больницу с тяжелой формой Covid-19 в 5 раз чаще.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>