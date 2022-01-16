РИАМО - 16 янв. В Подмосковье будут открывать новые поликлиники, а старые будут приводить к современному формату, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы модернизировали подход к поликлиническому звену и по узким специалистам, и по оснащению оборудованием. Все для того, чтобы более глубокая диагностика была в поликлинике, и старые поликлиники мы тоже приводим к современному формату для того, чтобы ту самую качественную медицинскую помощь обеспечивать», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
В 2022 году в Подмосковье планируется построить 11 и капитально отремонтировать 10 поликлиник.
В Красногорске также ведут строительство детской больницы. Работы планируют завершить в 2024 году. Проект строительства больницы был поддержан президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что для врачей, приехавших работать в Подмосковье, предоставляется бесплатная аренда квартиры и возможность претендовать на социальную ипотеку. Ипотека представляет собой выплату до 20 тысяч рублей в месяц. Эти условия созданы для поиска узких специалистов, таких как педиатры и терапевты.
Всего в этом году в регионе откроют 24 объекта здравоохранения. Это поликлиники, станции скорой помощи, стационары, фельдшерско-акушерские пункты.
В Подмосковье реализуют программу «Наша поликлиника». В ее рамках взрослые и детские поликлиники приводят к единому стандарту оказания медицинской помощи, привлекают туда на работу узких специалистов, оснащают современным оборудованием. Одна такая поликлиника открылась на неделе в Реутове.
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