РИАМО - 16 янв. В Подмосковье будут открывать новые поликлиники, а старые будут приводить к современному формату, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы модернизировали подход к поликлиническому звену и по узким специалистам, и по оснащению оборудованием. Все для того, чтобы более глубокая диагностика была в поликлинике, и старые поликлиники мы тоже приводим к современному формату для того, чтобы ту самую качественную медицинскую помощь обеспечивать», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В 2022 году в Подмосковье планируется построить 11 и капитально отремонтировать 10 поликлиник.

В Красногорске также ведут строительство детской больницы. Работы планируют завершить в 2024 году. Проект строительства больницы был поддержан президентом России Владимиром Путиным.

«Очень долгожданная больница, детский госпиталь. <…> Наша задача — в максимально короткие сроки сдать (в эксплуатацию – ред.), строители опытные, поэтому сдадим вовремя госпиталь, я в этом не сомневаюсь. Запрос на это очень большой, 28 направлений лечения детей, для Подмосковья это очень заметная перемена», - рассказал губернатор Подмосковья.

Он добавил, что для врачей, приехавших работать в Подмосковье, предоставляется бесплатная аренда квартиры и возможность претендовать на социальную ипотеку. Ипотека представляет собой выплату до 20 тысяч рублей в месяц. Эти условия созданы для поиска узких специалистов, таких как педиатры и терапевты.

Всего в этом году в регионе откроют 24 объекта здравоохранения. Это поликлиники, станции скорой помощи, стационары, фельдшерско-акушерские пункты.

В Подмосковье реализуют программу «Наша поликлиника». В ее рамках взрослые и детские поликлиники приводят к единому стандарту оказания медицинской помощи, привлекают туда на работу узких специалистов, оснащают современным оборудованием. Одна такая поликлиника открылась на неделе в Реутове.

Московская областная детская больница в Красногорске будет сдана раньше срока>>