РИАМО - 16 янв. В столице реконструировано большинство развязок на МКАД, но работы в 2022 году продолжатся. Сейчас на МКАД реконструируют развязки на пересечении с Липецкой улицей, улицей Верхние Поля, Алтуфьевским и Осташковским шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большинство развязок на МКАДе реконструировано – это громадная стройка. Каждая из этих строек - громадное сооружение <…> Алтуфьевка, Осташковское шоссе - это две развязки, которые будут построены в этом году, так что мучения автомобилистов закончатся, они получат новую современную транспортную инфраструктуру», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что реконструкция ведется без остановки движения машин, одновременно осуществляется перенос сложнейших инженерных коммуникаций.

С 2011 года в столице построили и реконструировали 18 развязок МКАД, общая протяженность дорог составила более 150 км.

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