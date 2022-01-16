РИАМО - 16 янв. Больницу в столичной Коммунарке планируют сделать современным многопрофильным центром. Так, сейчас там достраивают корпус детской больницы, был создан центр лучевой терапии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Технологии, собранные в Коммунарке, — одни из лучших в мире. Первая очередь уже построена, она работает. К сожалению, сегодня в основном на Covid-19. Вторая очередь тоже уже близится к завершению», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что недавно был введен в эксплуатацию амбулаторно-поликлинический центр, который оказывает в основном помощь для онкобольных, уже почти закончен центр для родовспоможения и достраивается корпус детской больницы, который тоже будет закончен в этом году.

Собянин отметил, что, помимо этого, по просьбе врачей был создан центр лучевой терапии.

«Я надеюсь, что ковид закончится и центр в Коммунарке будет работать по основному профилю», - добавил мэр Москвы.

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