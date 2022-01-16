РИАМО - 16 янв. В Бабушкинском районе столицы между улицами Менжинского и Ленской построят новый проезд. Его проект уже согласован, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Автомобильная дорога значительно облегчит и сделает комфортнее транспортное обслуживание проектируемой и существующей застройки. Ширина проезжей части составит 7 метров, а тротуаров с 2 сторон дороги — 2 метра. Это сделает удобным передвижение пешеходов, в том числе маломобильных граждан», — рассказал председателя Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он также добавил, что на новом участке дороги появятся регулируемые и нерегулируемые наземные пешеходные переходы.

В проект входит установка дорожных знаков, обустройство газона, искусственных дорожных неровностей и нанесение разметки.

Всего в столице к 2025 году планируется построить свыше 270 км дорог.

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