РИАМО - 16 янв. В Бабушкинском районе столицы между улицами Менжинского и Ленской построят новый проезд. Его проект уже согласован, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он также добавил, что на новом участке дороги появятся регулируемые и нерегулируемые наземные пешеходные переходы.
В проект входит установка дорожных знаков, обустройство газона, искусственных дорожных неровностей и нанесение разметки.
Всего в столице к 2025 году планируется построить свыше 270 км дорог.
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