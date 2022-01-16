РИАМО - 16 янв. До конца 2022 года инвесторы планируют сдать в эксплуатацию более 30 социальных объектов в новой Москве. В числе проектов есть 2 школы-гиганта в Десеновском и Сосенском, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

До конца года на новых территориях появится 15 детских садов общей вместимостью на 2775 детей, 13 школ на 10 945 мест и 3 поликлиники на 325 посещений в смену.

Кроме того, большая школа на 2,1 тыс. учеников будет достроена вблизи деревни Рассказовка.

Строительство объектов ведется по индивидуальным планам, после сдачи здания укомплектуют современным оборудованием и мебелью.

В новой Москве продолжается развитие городской инфраструктуры, с 2012 года там ввели в эксплуатацию 31 школу на 27 436 учеников и 62 детских сада на 13 885 мест. В течение 3 лет планируется построить еще около 100 социальных объектов. ​

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