РИАМО - 16 янв. Около 4 часов утра в воскресенье в ресторане на Шелепихинской набережной произошел пожар. В огне погиб сотрудник заведения. Прокуратура Москвы проверит обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

В пожаре погиб мужчина 1993 года рождения, работавший в ресторане поваром. Еще один мужчина – охранник 1979 года рождения - получил травмы и был доставлен в медучреждение.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению федерального законодательства, при наличии оснований будут приняты меры.

Пожар произошел в храме Великомученика Георгия Победоносца в центре Москвы>>