РИАМО - 16 янв. В ночь на воскресенье в ресторане, расположенном по адресу: Шелепихинская набережная, дом №34, к. 1, произошло возгорание. В огне погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел в пристроенном к многоэтажному жилому дому двухэтажном здании.

На момент прибытия пожарных в помещении горела мебель, огонь распространился на площади порядка 50 квадратных метров.

В 04:17 удалось ликвидировать открытое горение, а уже к 04:32 пожар был потушен полностью. В результате пожара пострадали 2 человека, один из которых умер.

Пожар произошел в храме Великомученика Георгия Победоносца в центре Москвы>>