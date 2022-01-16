РИАМО - 16 янв. В воскресенье в столице и Подмосковье будет облачно, местами пройдет слабый снег. Температура воздуха составит минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3-5 градусов, по области - минус 2-7 градусов. Скорость юго-западного ветра не будет превышать 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление после аномально низких значений начнет расти, но будет ниже нормы - 745 мм ртутного столба. Влажность воздуха составит порядка 75%.

Весь день погоду в регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. Ее характер начнет меняться. Колебания метеорологических параметров могут негативно повлиять на состояние метеозависимых людей.