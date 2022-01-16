РИАМО – 16 янв. В воскресенье в 12:00 в селе Осташево в Волоколамском округе проведут торжественное мероприятие в честь годовщины со дня освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественное мероприятие проведут у Братского захоронения в селе Осташево.

В муниципалитете продолжается череда памятных дат, знаменующих освобождение населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В декабре в Волоколамске на «Аллее героев» появились последние три бюста полководцев Федора Короля, Константина Рокоссовского, танкового аса Дмитрия Лавриненко. Скульптурные композиции открыли в честь празднования 80-летия со дня освобождения Волоколамска.

На «Аллее героев» расположены 12 бюстов полководцев, которые внесли большой вклад в победу над немецкими войсками на Волоколамском направлении.

Кроме того, в Волоколамске в декабре провели проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж». В рамках него прошли выставка, торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, гала-концерт «Песни Победы».

Мероприятия также были посвящены 80-летней годовщине освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков.​