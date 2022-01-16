РИАМО - 16 янв. С воскресенья изменилась схема движения на трассе М-5 «Урал». Теперь закрыт выезд с Рязанского на Новорязанское шоссе в сторону области, сообщается на сайте ФКУ «Центравтомагистраль».

Изменение движения связано с возведением новой развязки на 27 км трассы М-5 «Урал».

С Рязанского шоссе в сторону области можно проехать через развязку с Лыткаринским шоссе.

Такая схема движения сохранится до ввода в строй новой развязки. Работы продлятся до конца 2023 года.

Развязку строят в рамках масштабной реконструкции трассы М-5. Кроме того, будет возведен обход поселка Октябрьский. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее было открыто рабочее движение по 4-полосному мосту через Москву-реку в составе трассы «Урал». Благодаря этому участку обеспечивается проезд по дороге из Жуковского и других населенных пунктов в сторону области.

Планируется, что движение по этому участку будет осуществляться по 8 полосам. Все это увеличит пропускную способность трассы М-5.

Ранее правительство Подмосковья подписало концессионное соглашение о создании и эксплуатации платного дублера Егорьевского шоссе, который соединит Люберцы и Раменский округ. Построить дорогу планируют в 2023-2026 годах. Пользоваться дублером смогут свыше 2 млн жителей региона.

Новая дорога разгрузит Люберцы и Раменский, сделает движение по Егорьевскому шоссе безопаснее. Повысит транспортную доступность ЦКАД. Объем инвестиций составит более 60 млрд рублей.