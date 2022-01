РИАМО – 16 янв. Во всем мире 16 января поклонники The Beatles отмечают день своей любимой группы. Кроме того, 16 января отмечается Всемирный день религии.

Всемирный день The Beatles

16 января во всем мире отмечается день The Beatles. Праздник официально установлен ЮНЕСКО.

16 января 1957 года в Ливерпуле начал работу клуб The Cavern, где начали свой путь музыканты. 16 января 1964 года также произошло еще одно значимое событие в истории группы: журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде.

В состав группы входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. За 8 лет в привычном составе The Beatles выпустили 13 альбомов. Их песни становились всемирными хитами.

Участники группы прекратили совместную работу в 1970 году. После этого каждый музыкант продолжил сольную карьеру.

Музыка The Beatles оказала огромное влияние на популярную и рок-музыку.

Всемирный день снега

16 января отмечается день зимних видов спорта – Всемирный день снега. Основателем праздника стала Международная федерация лыжного спорта. Отмечается этот день с 2012 года.

В этом году праздник приходится на 16 января. Цель этого праздника – чтобы родители и дети, которые будут принимать участие в специальных мероприятиях во Всемирный день снега, узнали, какие впечатления и развлечения предлагают зимние виды спорта.

За 10 лет празднования в рамках Всемирного дня снега провели 4475 мероприятий. Во всех них приняли участие более 2,7 млн человек.

Всемирный день религии

В третье воскресенье января отмечается Всемирный день религии. Праздник был утвержден по инициативе ООН.

История праздника начинается с 1950 года. Тогда национальный орган управления веры Бахаи в США установил день, в который провозглашалась единая сущность всех мировых религий. Это подчеркивало, что религия должна являться способом объединить мир, а не причиной раздора.

В этот день по всему миру проходят разные мероприятия, в числе которых круглые столы, концерты, выставки и другие. На них раскрывается тема установления мира и развития толерантности, взаимопонимания между последователями разных религий.

День ледовара

16 января отмечают профессиональный праздник заливщики льда. 16 января – это день рождения создателя ледового комбайна – ресурфейсера – Фрэнка Замбони.

Качество ледового покрытия очень важно для спортсменов, которые выступают на нем – фигуристов, конькобежцев, хоккеистов и игроков в керлинг. Качество льда играет роль не только для достижения результата в спорте, но и для безопасности.

Ресурфейсер выравнивает верхний слой льда, немного его срезая, потом заливает покрытие новым слоем. Затем следуют полировка и выравнивание. Ледовый комбайн покрывает лед горячей водой, благодаря чему после обработки лед становится блестящим.