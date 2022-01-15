РИАМО - 15 янв. Еще один сбой произошел на трамвайной линии на востоке столицы. Маршруты № 2, 4л, 4пр, 7, 46 задерживаются в Погонном проезде, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной сбоя стало дерево, наклонившееся на контактную сеть. Из-за него временно изменены маршруты. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями водителей.

Ранее сбой произошел в работе трамваев на Богородском шоссе и в районе Ростокинского проезда. Из-за грузового автомобиля, повредившего контактную сеть, задерживались маршруты № 4л, 4пр, 25 и 11.

Для пассажиров запустили дублирующие маршруты автобусы. Позднее движение на этих участках было восстановлено.