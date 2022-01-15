РИАМО - 15 янв. В 11 городских округах Подмосковья выявлены водоемы с опасной толщиной льда. Неоднородный лед толщиной менее 7 см обнаружили в 12 местах на акватории региона, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Всего специалисты проверили 52 места массового выхода населения на акватории. В зависимости от территории толщина льда варьируется от 0 до 40 см.

Самый тонкий лед был обнаружен на реке Волга в округе Дубна, на реке Москва в Бронницах, на реке Ольховка в Раменском округе и на реке Яузе в Мытищах. Лед на этих водоемах практически отсутствует.

Опасную толщину льда выявили также на реке Дубна в одноименном округе, реке Ока в Луховицах, реке Москва в Коломне и Можайском округе, реке Вохонка в Павловском Посаде, реке Ока в Озерах и Ступине и реке Клязьма в Орехово-Зуевском округе.

В патрулировании задействовали 56 единиц техники и 186 специалистов.