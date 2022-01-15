РИАМО - 15 янв. Устранены последствия сбоя в районе Ростокинского проезда и на Богородском шоссе. Трамваи на участках возобновили движение, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сбой произошел из-за того, что грузовой автомобиль повредил контактную сеть. Происшествие повлияло на работу городского транспорта.

На Богородском шоссе задерживались трамваи № 4л, 4пр и 25. В районе Ростокинского проезда было приостановлено движение трамвая №11.

По маршрутам этих трамваев для удобства пассажиров были запущены автобусы. Сейчас трамваи вернулись на маршруты.