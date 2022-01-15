РИАМО - 15 янв. Савеловский суд Москвы отправил под арест на 2 месяца гражданина США Дэвида Барнса. Пенсионер обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними сыновьями, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Барнс пробудет под арестом до 13 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (два эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста).

Ранее СМИ сообщали, что Барнса задержали в Москве. Мужчина был лишен родительских прав еще в конце 2020 года. Постановление вынес Савеловский суд.

Тогда же в отношении уроженца Техаса начали проверку по факту совершения преступления против сыновей.