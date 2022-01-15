РИАМО - 15 янв. В микрорайоне Путилково округа Красногорск прошел матч между звездами российского хоккея и дворовой командой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил профессиональных спортсменов за участие в матче и жизни региона.

«Этот спорт у нас очень любят и взрослые, и ребята, а мы помогаем – в этом сезоне залили больше 250 хоккейных коробок по области», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие провели благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье».

На лед против Вячеслава Фетисова, Валерия Каменского, Александра Могильного и других легендарных хоккеистов вышли воспитанники школы имени Владимира Петрова и любительская команда.

Матч длился 2 периода, лидировала команда звезд. Однако в серии буллитов дворовой команде удалось сравнять счет. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Юные спортсмены, хоккеисты-любители, жители и гости округа смогли вживую посмотреть матч со звездами, которых раньше видели только на экране. Тренером команды спортсменов-профессионалов стал Александр Якушев. А в роли тренера дворовой сборной выступил сын известного хоккеиста Владимира Петрова Максим Петров.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов сообщил, что проект планируется продолжить в других округах региона.

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