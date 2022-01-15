РИАМО - 15 янв. В подмосковной Истре разыскивают мужчину 1971 года рождения. Валентин Бережан вышел из медучреждения и пропал, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Основные приметы мужчины: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, глаза карие, волосы черные. Он был одет в темно-синюю удлиненную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Волонтеры предупреждают, что 50-летний мужчина дезориентирован.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить на горячую линию по телефону 8 (800) 700-54-52 или короткому номеру «112».