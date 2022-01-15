РИАМО - 15 янв. После извержения подводного вулкана у островов Тонга на Курилах была объявлена угроза цунами. Волна уже обрушилась на побережье Японии, сообщает РИА Новости.

«Центр цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС» до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метра», - рассказал источник агентства в экстренных службах.

В настоящее время угрозы российскому населению нет. Два порта в Южно-Курильском и Курильском городских округах проинформированы о сложившейся обстановке.

Кроме того, угрозу цунами объявили на западном побережье США.