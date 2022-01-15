РИАМО - 15 янв. На 6 этапе Кубка мира сборная России по биатлону заняла первое место в мужской эстафете. Соревнования проходили в немецком Рупольдинге, сообщает РИА Новости.

В составе российской команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Они преодолели дистанцию 4х7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды. Во время эстафеты сборная использовала 4 дополнительных патрона.

На втором месте расположилась немецкая команда, третье взяли белорусы.

В прошлый раз победу в мужской эстафете россияне одерживали на Кубке мира в 2019 году. Тогда первое место завоевали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.