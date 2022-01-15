РИАМО - 15 янв. Первый заместитель главы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов встретился с коллективом Волоколамской швейной фабрики. Он пообщался с сотрудниками, ознакомился с процессом производства и отметил качество продукции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча прошла 13 января.

Волоколамская швейная фабрика начала производство в 1944 году. В 1980-1990 годах она относилась к Московскому швейному заводу. На фабрике производили кожаные куртки и дубленки. Руководитель фабрики Наталья Алексеева занимает свой пост с 1986 года.

Сейчас на производстве трудится 41 человек. В основном на фабрике работают местные жители, также в производстве заняты жители соседних муниципалитетов. Продукция фабрики качественная и пользуется большим спросом. Производство сотрудничает с крупными торговыми отечественными и зарубежными марками.

Сейчас на производстве выпускают спецодежду, халаты, пижамы, костюмы для животных, верхнюю мужскую одежду – куртки, плащи, пальто. Используются одни их самых современных видов оборудования.