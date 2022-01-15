РИАМО - 15 янв. Включение в рацион белого хлеба может стать причиной развития деменции. Все дело в трансжирах, которые могут содержаться в этом продукте, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист рекомендует внимательно изучать состав перед покупкой. Если в начале указан маргарин, лучше выбрать другой продукт. Также в белом хлебе содержится сахар.

Этот сахар истощает поджелудочную железу, поскольку она выделяет много инсулина. И в конечном итоге может развиться инсулинорезистентность», - рассказала Соломатина в интервью телеканалу «Москва 24».

Вместо белого диетолог рекомендует выбирать цельнозерновой хлеб, в нем есть полезная клетчатка.

«Если же нам очень хочется кусок белого хлеба, то мы его должны употреблять с салатом. Или предварительно съесть что-то овощное, к примеру, а потом – сам хлеб», - объяснила Соломатина.