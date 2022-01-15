РИАМО - 15 янв. Представитель богородской школы резьбы по дереву Лев Брюханов вместе с коллегой из Ижевска Марией Соловатовой создал скульптуру «Небесный пастух». Работа получила первый приз на XVI Рождественском фестивале ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа Подмосковья.

Всего в фестивале приняли участие более 20 команд из России и Сербии. На создание ледяных композиций ушло порядка недели.

Конкурсантам нужно было создать изо льда сюжеты, посвященные Рождеству, культуре в эпоху императора Николая II, а также запуску первого искусственного спутника земли.

Работа мастера «Небесный пастух» — это ледяной ангел с крыльями, в которых преломляется вид на Храм на Крови, исторический и религиозный памятник в центре города, возле которого развернули площадку фестиваля.

Увидеть работы участников фестиваля жители Екатеринбурга смогут в течение всей зимы.