РИАМО - 15 янв. Грузовой автомобиль на Богородском шоссе повредил контактную сеть. Из-за произошедшего на востоке города задерживаются трамваи, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сбой затронул трамвайные маршруты №4л, 4пр и 25. Для удобства пассажиров по этим маршрутам запустили автобусы.

Маршруты городского транспорта временно изменены.

Москвичей и гостей города просят внимательно следить за объявлениями водителей и учитывать изменения при планировании поездок.