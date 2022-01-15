РИАМО - 15 янв. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил с 80-летием единственное соединение в Вооруженных Силах РФ, которое ведет свою историю от дивизии Московского народного ополчения, сообщается на сайте столичного парламента.

В субботу 467-му гвардейскому Московско-Тартускому Краснознаменному окружному учебному центру подготовки младших специалистов (танковых войск) исполнилось 80 лет.

В рамках программы «Памяти Московского народного ополчения» Шапошников, представители столичных ветеранских организаций, родственники ополченцев, руководители поисковых отрядов, школьных военно-патриотических музеев, школьники и кадеты посетили Ковров во Владимирской области и поздравили ветеранов и личный состав с юбилеем соединения.

«Сегодня в жизни 467-го гвардейского Московско-Тартуского Краснознаменного учебного центра значимое событие – 80-летие со дня создания прославленного соединения – 130-й стрелковой дивизии. История дивизии началась на несколько месяцев раньше – в октябре 1941 года, когда были сформированы 25 батальонов народного ополчения, которые затем были объединены в 3-ю Московскую коммунистическую стрелковую дивизию», — сказал Шапошников.

Он напомнил, что недавно отмечалось 80-летие образования 3-й Московской дивизии народного ополчения, которую тоже сформировали из рядовых жителей города. За несколько дней ополченцами стали почти 200 тыс. человек, которые обороняли Москву вместе с кадровыми военными. Четырем ополченским дивизиям присвоили звания гвардейских. Одной из них стала 130-я дивизия.

Шапошников добавил, что в 2015 году столичные депутаты инициировали программу «Памяти Московского народного ополчения».

В рамках программы координируется работа по увековечиванию памяти членов Московского народного ополчения во время Великой Отечественной войны. В программу включены памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, выставки, мероприятия по патриотическому воспитанию, выпуск изданий об ополчении.