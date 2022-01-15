РИАМО - 15 янв. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил с 80-летием единственное соединение в Вооруженных Силах РФ, которое ведет свою историю от дивизии Московского народного ополчения, сообщается на сайте столичного парламента.
В субботу 467-му гвардейскому Московско-Тартускому Краснознаменному окружному учебному центру подготовки младших специалистов (танковых войск) исполнилось 80 лет.
В рамках программы «Памяти Московского народного ополчения» Шапошников, представители столичных ветеранских организаций, родственники ополченцев, руководители поисковых отрядов, школьных военно-патриотических музеев, школьники и кадеты посетили Ковров во Владимирской области и поздравили ветеранов и личный состав с юбилеем соединения.
Он напомнил, что недавно отмечалось 80-летие образования 3-й Московской дивизии народного ополчения, которую тоже сформировали из рядовых жителей города. За несколько дней ополченцами стали почти 200 тыс. человек, которые обороняли Москву вместе с кадровыми военными. Четырем ополченским дивизиям присвоили звания гвардейских. Одной из них стала 130-я дивизия.
Шапошников добавил, что в 2015 году столичные депутаты инициировали программу «Памяти Московского народного ополчения».
В рамках программы координируется работа по увековечиванию памяти членов Московского народного ополчения во время Великой Отечественной войны. В программу включены памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, выставки, мероприятия по патриотическому воспитанию, выпуск изданий об ополчении.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии