РИАМО - 15 янв. На торги, организованные комитетом по конкурентной политике Подмосковья, выставлены 10 земельных участков и 5 помещений. Представители малого и среднего бизнеса могут арендовать их для развития своего дела, сообщает пресс-служба комитета.

Арендаторы смогут разместить на предложенных территориях объекты дорожного сервиса, заняться выращиванием с/х культуры, обустроить спортобъекты, предприятия легкой промышленности, магазин, склады или организовать другую деятельность в зависимости от вида разрешенного использования участков и функционального назначения помещений и участков.

Например, участок площадью 9 600 кв. м в поселке Часцы Одинцовского округа можно арендовать на 13 лет и 2 месяца. Земля расположена в застроенном жилом районе недалеко от детского сада, школы, КДЦ «Часцовский» и стадиона «Часцы». Рядом есть остановки общественного транспорта и Можайское шоссе. Начальная стоимость ежегодной арендной платы — 879 585,6 руб.

Еще один вариант – помещение в 21,5 кв. м свободного назначения. Оно находится в доме №36 на улице Маршала Жукова в Одинцове. Объект окружен жилой застройкой с развитой социально-бытовой инфраструктурой и разветвленной транспортной сетью. Помещение можно взять в аренду на 10 лет. Начальный размер арендной платы – 166 152 рубля.

Узнать больше информации о предлагаемых объектах можно на портале ЕАСУЗ.