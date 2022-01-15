РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Ряд зимних субботников провели в подмосковном Красногорске, в ходе которых убирали снег, сообщается в официальном Telegram-канале администрации горокруга.

Жители микрорайона «Опалиха О3», сотрудники управляющей компании и подрядной организации с лопатами вышли на расчистку внутриквартальных проездов от снега на улице Пришвина. К уборке привлекли спецтехнику. О предстоящем субботнике знали все жильцы, их оповестили через домовые чаты. Чтобы не препятствовать наведению чистоты и порядка, многие автомобилисты вовремя убрали свои машины. Уборка территорий с участием жителей прошла также на улицах Жуковского, 50 лет Октября и других.

Ежедневно на расчистку дорог, улиц, тротуаров, всех общественных пространств в округе выходят 174 единицы спецтехники и 1270 дворников.

«Уважаемые красногорцы, если ваш двор либо основные пешеходные пути не расчищены, обращайтесь в Единую дежурную службу при главе по телефону: 8(495)563-79-32», - говорится в сообщении.