РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 янв. В воскресенье в подмосковном Щелкове с 12:00 до 14:00 пройдет экологическая акция по сбору вторсырья, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Прием вторсырья состоится по адресу: Щелково, ул. Талсинская, д. 64, КДЦ «Навигатор». Полный список собираемого вторсырья можно найти на сайте «Собиратор». Прием закрывается в 14:00.

«Если вы сдаете вторсырье первый раз, старайтесь сдать сразу все, выберите 2-3 основные фракции и подготовьте их правильно», - говорится в сообщении.

Все вопросы можно задавать в комментариях и в личные сообщения группы «РазДельный Сбор Щелково» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/rsbor_schel).