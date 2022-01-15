РИАМО - 15 янв. В Главном храме Вооруженных сил РФ, расположенном в парке «Патриот» в Одинцовском округе, прошел благословленный патриархом Московским и всея Руси Кириллом Рождественский хоровой собор. В нем приняли участие 250 человек, сообщает ТАСС.

«В светлые рождественские дни мы становимся свидетелями зарождения новой традиции - отмечать чудо Рождества и встречу Крещения конкурсом замечательных музыкальных коллективов - Рождественским хоровым собором», - обратился к прихожанам замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, генерал-полковник Геннадий Жидко.

Участниками собора стали 6 военных и православных коллективов. Они подготовили для выступления композиции духовной музыки, а также праздничные колядки.

Это хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ, хор курсантов Военного института Военного университета, Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, женский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Преображенский хор прихожан храма Христа Спасителя в Москве, хор «Сольба» Николо-Сольбинского женского монастыря в Ярославской области.

В начале и конце собора выступил сводный хор участников разных коллективов.